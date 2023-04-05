ВИДЕО | Премьера финала трилогии про аптекаря Мельхиора состоится 10 апреля

В последней части трилогии, наряду с уже известными по предыдущим фильмам главными действующими лицами Мяртеном Метсавийром, Маарьей Йоханной Мяги и Ало Кырве появятся и новые персонажи, которых сыграли Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Мартин Вейнманн, Андрес Мяхар и Ян Ууспыльд.

По словам Элмо ​​Нюганена, первая часть цикла историй про Мельхиора завершится с выходом третьего фильма: „Заключительный акт трилогии – самый длинный и, безусловно, самый напряженный из всех трех картин. Этот фильм, пожалуй, мой любимый. Я хотел поставить Мельхиора в пограничные ситуации – перед трудными этическими выборами. Я хотел посмотреть, выйдет ли он оттуда живым, и очень за него переживал“.

Официальная премьера третьей части средневековой криминальной трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ состоится 10 апреля в кинотеатре Apollo Solaris. Продолжительность фильма 100 минут.

Предварительные показы пройдут в избранных кинотеатрах уже в пасхальный период – с вечера 6 апреля. Фильм выйдет во всех кинотеатрах Эстонии 14 апреля. Специальные показы со вступительным словом создателей картины состоятся 12 апреля в Йыхви, 13 апреля в Тарту, 15 апреля на Сааремаа и 19 апреля в Вильянди.

Нюганен подчеркнул, что, хотя вместе кинокартины составляют единое целое, каждую историю можно рассматривать и как отдельный художественный фильм. Первый и второй фильмы уже можно посмотреть на онлайн-платформах Telia и Elisa.

Первый фильм „Аптекарь Мельхиор» – самая красочная, беззаботная и авантюрная часть трилогии. Это безопасная и веселая прогулка по улицам средневекового Таллинна. Мельхиор, молодой аптекарь, становится помощником судебного пристава и начинает раскрывать первое дело об убийстве. Это введение в мир Мельхиора и начало его знакомства с Кетерлин.