Культура
06.04.2023, 10:13

ФОТО | „Похороны реки“. Елена Скульская представила очередной сборник переводов эстонской поэзии

 (1)
Antoloogia „Eesti luuletajad Jelena Skulskaja tõlkes“ IV köite esitlus.
Antoloogia „Eesti luuletajad Jelena Skulskaja tõlkes“ IV köite esitlus.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В доме союза писателей прошла презентация сборника „Похороны реки“ - четвертого тома антологии эстонской поэзии в переводе Елены Скульской. В сборнике представлены произведения лучших молодых эстонских поэтов.

На мероприятии поэты Трийн Пая, Кристьян Хальяк и Андрус Касемаа, чье творчество представлено в сборнике, зачитали свои произведения в оригинале, а ученики театральной студии „Поэтическое содружество“ зачитали их в переводе и показали отрывок из музыкальной постановки „Гроза“.

Подписывайтесь на Bublik в Facebook

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии