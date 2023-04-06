06.04.2023, 10:13
ФОТО | „Похороны реки“. Елена Скульская представила очередной сборник переводов эстонской поэзии(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В доме союза писателей прошла презентация сборника „Похороны реки“ - четвертого тома антологии эстонской поэзии в переводе Елены Скульской. В сборнике представлены произведения лучших молодых эстонских поэтов.
На мероприятии поэты Трийн Пая, Кристьян Хальяк и Андрус Касемаа, чье творчество представлено в сборнике, зачитали свои произведения в оригинале, а ученики театральной студии „Поэтическое содружество“ зачитали их в переводе и показали отрывок из музыкальной постановки „Гроза“.
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