ФОТО | „Похороны реки“. Елена Скульская представила очередной сборник переводов эстонской поэзии

На мероприятии поэты Трийн Пая, Кристьян Хальяк и Андрус Касемаа, чье творчество представлено в сборнике, зачитали свои произведения в оригинале, а ученики театральной студии „Поэтическое содружество“ зачитали их в переводе и показали отрывок из музыкальной постановки „Гроза“.