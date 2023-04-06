Эстонский телеведущий переехал подальше от столицы: „в последние годы Таллинн стал городом, в котором сложно жить“

Рауд некоторое время жил в США и говорит, что многим американцам приходится ехать по полтора часа на работу, поэтому путь из Пярну в Таллинн для него не страшен.

„Я хотя и родился в Таллинне и прожил там большую часть своей жизни, но в последние года Таллинн стал для меня в некоторых вопросах очень тяжелым для проживания городом.Трафик на дорогах все же меня очень сильно раздражает и нервирует. Таллинн не построен для такого количества машин, сколько сейчас в нем есть“, - считает Рауд.

„Если в Пярну пойти в пять часов дня в Selver, то там может быть где-то 10-20 человек. В Таллинне же в это время придется 10-20 минут искать свободное место на парковке“, - приводит он в пример.

Если летом Пярну привлекает десятки тысяч эстоноземельцев, то зимой туда никто особо не ездит. „Меня даже привлекает это сезонное затишье в курортном городе“, - признается телеведущий.