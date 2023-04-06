Даня Милохин открыл барбершоп в Дубае

Милохин открыл барбершоп для русскоязычных гостей в Дубае. Он рассказал, что одним из первых гостей стал рэпер Моргенштерн. Также блогер признался, что уже и сам пользовался услугами своего салона красоты.

В феврале Даня Милохин признался, что лишился заработка в России. По словам шоумена, сейчас он зарабатывает „ровно ноль“ и не получает предложений о сотрудничестве в рекламной сфере. Милохин утверждает, что друзья помогают ему финансово. Тиктокер рассказал, что потратил почти все свои накопления во время поездки в ОАЭ.