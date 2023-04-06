„Терпеть не могла СССР“: Лайма Вайкуле откровенно высказалась о прошлом

Вайкуле заявила, что называть ее советской артисткой – неправильно. Как минимум, из-за ее собственного отношения к СССР. „Я терпеть не могла Советский Союз. И все, кто сегодня говорит, что тогда было хорошо, для меня просто смешно. Они забыли, как было. Мы просто привыкли, мы знали правила“, – сказала она.

По словам знаменитости, в то время она была для страны неприемлемой звездой, ее не выпускали за пределы государства. Артистка утверждает, что по молодости она делала то, что ей казалось правильным – и Советский Союз не имел на нее никакой управы.

Звезда заявила, что самое ценное для человека – это свобода. И каждый вправе самостоятельно решать, где ему жить и что делать. Относиться небрежно к людям она считает непозволительным, особено лишать их жизни.

Даже в советские годы, по ее словам, Латвия и Россия были совершенно разными государствам. Латвийцы старались не нарушить чужие границы, в то время как россияне вел себя иначе.

„Думаю, 90% и так не любили Советский Союз“, – подытожила она.

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