СКАНДАЛ | Ночью артистов русскоязычного театра „НитьЯ“ депортировали из Эстонии. Их деятельность расценили как угрозу национальной безопасности(71)
Вчера вечером, 5 апреля, артистов русскоязычного театра „НитьЯ“ забрали в полицию. Их депортировали в Россию с запретом на въезд в шенгенскую зону на 3 года. RusDelfi связались с организатором гастролей театра „НитьЯ“ в Европе Александром Мельником и попросили его рассказать подробнее, что произошло и почему так резко гастроли отменяются, а актеров забрала полиция. Читайте ниже!
„За последние сутки мы получили сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде, несмотря на распроданные залы. Ночью артистов депортировали из Эстонии, расценив их деятельность как угрозу национальной безопасности“, - заявил Мельник.
„НитьЯ“ - негосударственный самофинансируемый театр. Своей стационарной площадки нет, театр постоянно гастролирует по городам России и Европы. Поскольку основатели театра из Екатеринбурга, в качестве географического местоположения указывается этот город. Это не классический театр. Все пьесы пишет драматург и основатель театра Дмитрий Гаддар. В основе всех постановок лежит желание пробудить в людях любовь к близким людям и к окружающему миру. Весь 5-серийный цикл пьес называется „Я-Счастье“. Сейчас театр невероятно востребован, поскольку в противовес сегодняшнему информационному фону несет мощный посыл Мира и Любви. На данный момент театр „НитьЯ“ уже стал одним из самых популярных русскоязычных театров в Европе. Только в 2022 году он провел 366 спектаклей в более чем 100 городах России и Европы.
Знакомство с эстонским зрителем впервые произошло в 2017 году. С тех пор театр регулярно проводит гастроли в Эстонии, каждый раз собирая полные залы. Delfi рассказывал о спектаклях в Эстонии в 2019.
„Последние гастроли театра в Европе успешно прошли в ноябре прошлого года в Эстонии, Латвии, Чехии и Германии. Уже тогда шла война в Украине, и, принимая решение о проведении спектаклей, мы руководствовалась прецедентами с отменами концертов некоторых артистов из России. Тогда министерство культуры заверило, что не намерено запрещать приезд артистов из России, но подчеркнуло, что это „моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление“. В нашем случае ни артисты, ни руководство театра не участвовали в каких-либо мероприятиях, не делали заявлений в поддержку войны или присоединения Крыма и не могли этого делать, поскольку философия театра открыта и проста: только Любовь имеет значение. Театр выступает везде, где есть зрительский спрос. В планах театра перевести постановки на другие европейские языки, включая эстонский. Мы верим, что театр уникальный и будет иметь успех всюду. Любовь не имеет границ. Кстати, забавный случай произошел во время прошлого тура, в Тарту 9 ноября 2022 в ERM (в том же зале, где нам недавно отменили спектакль). Прямо в середине спектакля, в момент, когда артисты вышли на несколько секунд за кулисы после одной из сцен, прибывшая полиция попросила артистов предъявить документы. Поняв, что сейчас не самый подходящий для этого момент, полицейские великодушно согласились подождать до окончания спектакля. Изучив документы и сделав фотографии шенгенских виз, полицейские подтвердили, что все в порядке, и мы беспрепятственно продолжили наши гастроли“, - говорит организатор.
„Поскольку осенний Евротур-2022 прошел успешно, и никаких новых ограничений-прецедентов не было, мы смело приняли решение о проведении следующего тура в апреле этого года: на Кипре, в Германии и Эстонии. 23 спектакля в 18 городах: 28 марта - ЛАРНАКА - „Чудотворы“; 29 марта - НИКОСИЯ - „Чудотворы“; 30 марта - ЛИМАССОЛ - „Чудотворы“; 31 марта - ПАФОС - „Чудотворы“; 2 апреля - ГАННОВЕР - „Чудотворы“; 3 апреля - ГАМБУРГ - „Чудотворы“; 4 апреля - БЕРЛИН - „Чудотворы“; 6 апреля - ТАЛЛИНН - „Чудотворы“; 7 апреля - ТАРТУ- „Чудотворы“; 9 апреля - НАРВА - „Чудотворы“; 10 апреля - ЙЫХВИ - „Чудотворы“; 11 апреля - КОХТЛА-ЯРВЕ - „Чудотворы“; 13 апреля - АУГСБУРГ - „Преображение, или Швабракадабра“; 14 апреля - ШТУТГАРТ - „Преображение, или Швабракадабра“; 15 апреля - НЮРНБЕРГ - „Преображение, или Швабракадабра“; 16 апреля - МАРБУРГ - „Преображение, или Швабракадабра“; 20 апреля - ГАМБУРГ - „Преображение, или Швабракадабра“; 21 апреля - БРЕМЕН - „Преображение, или Швабракадабра“; 23 апреля - ГАННОВЕР - „Преображение, или Швабракадабра“; 24 апреля - МАГДЕБУРГ - „Преображение, или Швабракадабра“; 25 апреля - БЕРЛИН - „Преображение, или Швабракадабра“; 28 апреля - ТАЛЛИНН - „Инопланетянцы“; 30 апреля - СИЛЛАМЯЭ - „Инопланетянцы“.
Мы успешно провели спектакли на Кипре и первую часть Германии. 4 апреля, после публикации в прессе статьи „Mustonen „tühistatakse“, aga Nitja oli oodatud“, руководство Eesti Rahva Muuseum и Jõhvi Kontserdimaja (учреждения, подведомственные напрямую министерству культуры) объявили об одностороннем разрыве соглашений об аренде. Далее в течении суток пришли подобные извещения от других культурных центров. Удивительно, что все указали разные причины отмены.
Вчера вечером, 5 апреля, артистов забрали в полицию. Позже я узнал что их депортировали в Россию с запретом на въезд в шенгенскую зону на 3 года. Сейчас мы вынуждены отменить еще и 4 спектакля в Германии, запланированные на конец апреля. Там нас также ждут зрители, купившие билеты. Со мной не связывались не министерство культуры, ни министерство внутренних дел. Убытки, связанные с отменами, судя по всему, придется мне взять на себя. Процедура возврата билетов запустится в Piletilevi в ближайшие дни. Я не имею никаких обид и претензий ни к министерству культуры, ни к МВД, ни к концертным площадкам. Подавать в суд и искать справедливости не буду. Хочу идти путем Любви, как это делает театр „НитьЯ“. Планирую обратиться в министерство культуры и найти точки соприкосновения, полезные для объединения нашего общества“, - подытожил Александр Мельник.
Delfi обратился за разъяснением ситуации в полицию. Руководитель службы миграционного надзора Департамента полиции и погранохраны Райнис Синикас сообщил, что вчера вечером полиция задержала трех членов театральной труппы НитьЯ: 37-, 35- и 27-летних мужчин с российским гражданством. В отношении одного из них на тот момент уже вступил запрет на въезд в страну на три года.
„Мужчины прибыли в Эстонию через Шенгенскую зону, поэтому их въезду было невозможно помешать на внешней границе Эстонии. Полицейские выяснили вчера вечером, что мужчины использовали для въезда в Шенгенскую зону краткосрочные итальянские визы, выданные с целью туризма. Так как на самом деле у них в планах было устроить тур по Эстонии и Германии, мы аннулировали их визы, составили предписания принудительно покинуть страну и назначили запрет на въезд во всю территорию Шенгенской зоны сроком на три года. Вчера вечером мы отвезли мужчин на Нарвский погранпункт и отправили в Россию“, - говорит Синикас.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.