СКАНДАЛ | Ночью артистов русскоязычного театра „НитьЯ“ депортировали из Эстонии. Их деятельность расценили как угрозу национальной безопасности

„НитьЯ“ - негосударственный самофинансируемый театр. Своей стационарной площадки нет, театр постоянно гастролирует по городам России и Европы. Поскольку основатели театра из Екатеринбурга, в качестве географического местоположения указывается этот город. Это не классический театр. Все пьесы пишет драматург и основатель театра Дмитрий Гаддар. В основе всех постановок лежит желание пробудить в людях любовь к близким людям и к окружающему миру. Весь 5-серийный цикл пьес называется „Я-Счастье“. Сейчас театр невероятно востребован, поскольку в противовес сегодняшнему информационному фону несет мощный посыл Мира и Любви. На данный момент театр „НитьЯ“ уже стал одним из самых популярных русскоязычных театров в Европе. Только в 2022 году он провел 366 спектаклей в более чем 100 городах России и Европы.

„Последние гастроли театра в Европе успешно прошли в ноябре прошлого года в Эстонии, Латвии, Чехии и Германии. Уже тогда шла война в Украине, и, принимая решение о проведении спектаклей, мы руководствовалась прецедентами с отменами концертов некоторых артистов из России. Тогда министерство культуры заверило, что не намерено запрещать приезд артистов из России, но подчеркнуло, что это „моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление“. В нашем случае ни артисты, ни руководство театра не участвовали в каких-либо мероприятиях, не делали заявлений в поддержку войны или присоединения Крыма и не могли этого делать, поскольку философия театра открыта и проста: только Любовь имеет значение. Театр выступает везде, где есть зрительский спрос. В планах театра перевести постановки на другие европейские языки, включая эстонский. Мы верим, что театр уникальный и будет иметь успех всюду. Любовь не имеет границ. Кстати, забавный случай произошел во время прошлого тура, в Тарту 9 ноября 2022 в ERM (в том же зале, где нам недавно отменили спектакль). Прямо в середине спектакля, в момент, когда артисты вышли на несколько секунд за кулисы после одной из сцен, прибывшая полиция попросила артистов предъявить документы. Поняв, что сейчас не самый подходящий для этого момент, полицейские великодушно согласились подождать до окончания спектакля. Изучив документы и сделав фотографии шенгенских виз, полицейские подтвердили, что все в порядке, и мы беспрепятственно продолжили наши гастроли“, - говорит организатор.