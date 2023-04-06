Культура
06.04.2023, 13:59

Уже 14 апреля в таллиннском клубе Cathouse пройдет концерт Муси Тотибадзе

 
pressifoto
pressifoto
ФОТО: xbooo | pressifoto

„Я очень счастлива, что наконец удалось собраться в мини-тур: Батуми, Тбилиси, Белград, Ереван, Лимасол, Таллинн, Рига.Мы очень скучали по концертам! Запретить любить и петь не получится!“

Муся Тотибадзе — музыкант, актриса, внесенная в список запрещенных в России артистов, заявила о себе в 2014 году с треком „Правда о любви“.

Музыку певицы можно охарактеризовать, как инди-поп, красивая, насыщенная, лиричная с великолепным голосом.

Билеты в кассах Пилетилеви и на https://fienta.com/musia-totibadze

Двери клуба в 20:00

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