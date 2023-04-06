„Я все, закончился“: Кантемир Балагов неожиданно ушел из кино и соцсетей

„Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно“, — написал Балагов в ночь на 6 апреля в Твиттере. После этого он удалил свои аккаунты в Твиттере и в Инстаграме.

Балагов успел снять два фильма — „Тесноту“ и „Дылду“, которые взяли несколько наград на российских и международных кинофестивалях. Кроме того, Балагов участвовал в съемках пилотного эпизода популярного сериала „Одни из Нас“. После начала войны Балагов поддержал Украину и уехал из России в США.