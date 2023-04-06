Фото для домашнего архива: как Эвелина Бледанс выглядит без макияжа

Эвелина Бледанс довольно часто радует поклонников в социальных сетях новыми снимками. Нередко она выкладывает и фотографии, сделанные, скорее, для домашнего архива: в повседневной обстановке, в простой одежде и без макияжа.

Кстати, день рождения артистка решила провести в узком кругу друзей в Таиланде на острове Пхукет. По ее словам, торжество не обошлось без расслабляющего массажа, цветов и подарков от детей. Кроме того именинница решила последовать местной традиции, согласно которой, в день рождения принято отпускать на волю какое-либо животное, к примеру, специально купленную для этого ритуала птичку или рыбку.

„В день рождения нужно еще кому-то дать жизнь. Рыбы, которых выловили из моря, оказались бы на чьем-то столе. У нас 12 больших рыб. Завтра мы подготовим видео этого ритуала, как выпустили их в священное озеро. Мы дали жизнь и поблагодарили всех богов. Таким образом боги дали свое благословение на мой следующий год“, — поделилась актриса.