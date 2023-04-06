Френсис Форд Коппола доснял фильм, над которым начал работать 40 лет назад

В центре сюжета — жительница Нью-Йорка, которая разрывается между отцом, придерживающимся „классических взглядов на общество“, и своим более „прогрессивным“ возлюбленным.

В актерский состав картины вошли Натали Эммануэль («Игра престолов“), Адам Драйвер («Звездные войны: Пробуждение силы“), Форест Уитакер («Последний король Шотландии“), Джон Войт («Полуночный ковбой“), Лоренс Фишберн («Матрица“, „Апокалиспис сегодня“), Обри Плаза («Белый лотос“), Шайа Лабаф («Трансформеры“), певица Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер («Гарри Поттер“, „Звездные войны: Андор“), Талия Шайр («Крестный отец“, „Рокки“) и Дастин Хоффман («Человек дождя“).

Работа над „Мегалополисом“ продолжалась в общей сложности более 40 лет. Идея для эпического научно-фантастического фильма возникла у Копполы после выпуска военной драмы „Апокалипсис сегодня“ (1979). Сценарий „Мегалополиса“ был написан кинематографистом в начале 80-х, однако впоследствии он долгое время откладывал этот проект ради работы над другими картинами, которые должны были позволить ему самостоятельно профинансировать проект мечты (это, например, хоррор „Дракула“, комедия „Джек“ и юридическая драма „Благодетель“).

В 2001 году Коппола все-таки решил вплотную заняться „Мегалополисом“, но съемки были отложены на неопределенный срок после терактов 11 сентября. Из-за трагедии, помимо прочего, были забракованы порядка 30 часов пленки с видами Нью-Йорка, отснятыми сценаристом и оператором документального фильма „Койяанискаци“ Роном Фрике.

Работа над проектом возобновилась только в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет, Копполе, в частности, пришлось продать „значительную часть своей винной империи“. Съемки стартовали 1 ноября 2022 года. В январе 2023 года в СМИ появились публикации о том, что на площадке „Мегалополиса“ воцарилась „хаотичная“ атмосфера после того, как из проекта выбыли художники-постановщики и вся команда по визуальным эффектам. Актер Адам Драйвер опроверг эти сообщения, высоко оценив атмосферу на съемках у Копполы.

„Мегалополис“ выйдет на экраны, предположительно, в 2024 году.