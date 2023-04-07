МакSим прервала гастрольный тур, а нарколог бьет тревогу

Певица МакSим решила взять паузу в своей творческой деятельности, как минимум до осени. Вряд ли удастся раньше справиться со всеми проблемами, навалившимися на нее.

В последнее время у артистки проблемы со здоровьем. Сначала она сорвала концерт в Сочи, почувствовала себя плохо и ушла со сцены. Затем последовало выступление в Твери, оно тоже прошло не совсем гладко. Марина с трудом вытягивала ноты, пыталась удержать равновесие и явно чувствовала себя плохо. А еще она поправилась, и это породило слухи о беременности звезды.

Но после провальных выступлений ее видели в баре с кальяном и спиртным. Версию о скором пополнении это перечеркнуло, но тут же напомнило поклонникам о пагубной зависимости, которой ранее страдала звезда.

Были времена, когда Марина Максимова злоупотребляла алкоголем — в этом она признавалась сама. Так что факт из биографии артистки стал фундаментом новой версии — округлившийся живот звезды — последствия алкогольных возлияний. Ведь есть понятие „алкогольный живот“.

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев подтверждает, что из-за частого употребления алкоголя фигура действительно может измениться.

„Живот становится большим по двум причинам. У мужчин чаще всего это образование висцерального жира вокруг органов. Тогда появляется большой живот, а руки-ноги обычно тонкие. Второй случай — это поражение и цирроз печени. Тогда формируется так называемый асцитный живот. Когда жидкость скапливается в брюшной полости, а устранить ее можно только хирургическим путем. Но это очень запущенная ситуация, к такому приходят за годы. Помимо нарколога нужно лечение гепатолога и плюс категоричный отказ от алкоголя“, — говорит врач Woman.ru.

Если бы подобный казус случился с Мариной только раз, можно было списать его на давление или недомогание, но МакSим не становится лучше. Значит, развиваются серьезные нарушения. Это могут быть неврологические или соматические проблемы, говорит врач.