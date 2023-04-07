МакSим прервала гастрольный тур, а нарколог бьет тревогу
Артистка отменила свой гастрольный тур и перенесла все концерты. Поклонники призывают звезду срочно обратиться к врачам, причём некоторые врачи с ними согласны. Подробнее — в материале Woman.
Певица МакSим решила взять паузу в своей творческой деятельности, как минимум до осени. Вряд ли удастся раньше справиться со всеми проблемами, навалившимися на нее.
В последнее время у артистки проблемы со здоровьем. Сначала она сорвала концерт в Сочи, почувствовала себя плохо и ушла со сцены. Затем последовало выступление в Твери, оно тоже прошло не совсем гладко. Марина с трудом вытягивала ноты, пыталась удержать равновесие и явно чувствовала себя плохо. А еще она поправилась, и это породило слухи о беременности звезды.
Но после провальных выступлений ее видели в баре с кальяном и спиртным. Версию о скором пополнении это перечеркнуло, но тут же напомнило поклонникам о пагубной зависимости, которой ранее страдала звезда.
Были времена, когда Марина Максимова злоупотребляла алкоголем — в этом она признавалась сама. Так что факт из биографии артистки стал фундаментом новой версии — округлившийся живот звезды — последствия алкогольных возлияний. Ведь есть понятие „алкогольный живот“.
Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев подтверждает, что из-за частого употребления алкоголя фигура действительно может измениться.
„Живот становится большим по двум причинам. У мужчин чаще всего это образование висцерального жира вокруг органов. Тогда появляется большой живот, а руки-ноги обычно тонкие. Второй случай — это поражение и цирроз печени. Тогда формируется так называемый асцитный живот. Когда жидкость скапливается в брюшной полости, а устранить ее можно только хирургическим путем. Но это очень запущенная ситуация, к такому приходят за годы. Помимо нарколога нужно лечение гепатолога и плюс категоричный отказ от алкоголя“, — говорит врач Woman.ru.
Если бы подобный казус случился с Мариной только раз, можно было списать его на давление или недомогание, но МакSим не становится лучше. Значит, развиваются серьезные нарушения. Это могут быть неврологические или соматические проблемы, говорит врач.
„На видео прослеживаются неврологические симптомы — пошатывание, заторможенность, она хватается за стойку микрофона, чтобы удержаться. Ноги ставит шире плеч, чтобы поймать равновесие.
В такое состояние могут приводить некоторые рецептурные препараты, неверно подобранные или принимаемые в некорректной дозе“, — рассуждает медик.
А вот в том, что артистка беременна, он сомневается. Это опровергает видео из кальянной: вряд ли беременная женщина станет так рисковать ребенком.
С давлением тоже не будешь пить и курить: алкоголь его повышает и вызывает тахикардию, а кальян сужает сосуды, как следствие — тоже скачки.
„Если живот стремительно увеличивается, то нужно максимально быстро бежать на УЗИ, проверять состояние органов брюшной полости. Конечно, нужно комплексное обследование, ведь проблемы могут быть разные и последствия тоже“, — заключил врач.