Кристина Агилера назвала самые странные места, где у нее случался секс

„Пару раз мне приходилось склоняться на декой в звукозаписывающей студии, это правда… Это забавно. В самолете тоже прикольно, под пледом мы определенно кое-что прятали. Не верится, что нас ни разу не застукали!“ — засмеялась Агилера.

Исполнительница заявила, что обожает выкручивать фантазию на максимум в постели. Она также поделилась, какие предпочитает позы в сексе. По ее словам, это зависит от настроения: „Иногда приятно утром лечь на бок — и сзади, с обнимашками. Нравится и „по-собачьи“ в душе“, —поделилась певица.

Напомним, Кристина Агилера и музыкант Мэттью Батлер стали парой в 2010 году. Сейчас они воспитывают общую восьмилетнюю дочь.