07.04.2023, 14:00
ВИДЕО | Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку(1)
ФОТО: Youtube
Лера Кудрявцева в личном блоге рассказала об инциденте, который накануне произошел на съемочной площадке телешоу.
Иосифу Пригожину внезапно стало плохо. На опубликованных кадрах врачи из бригады скорой помощи осматривают музыкального продюсера.
Как сообщила Кудрявцева, Пригожин пожаловался на частичное онемение лица: у соведущего Леры резко поднялось давление.
„Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что всё будет хорошо“, — взволнованно написала ведущая.
Возможно, ухудшение состояние здоровья связано со стрессом. На прошлой неделе Пригожин оказался в центре скандала. Сам продюсер пока не прокомментировал ситуацию.