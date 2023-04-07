ВИДЕО | Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку

Иосифу Пригожину внезапно стало плохо. На опубликованных кадрах врачи из бригады скорой помощи осматривают музыкального продюсера.

Как сообщила Кудрявцева, Пригожин пожаловался на частичное онемение лица: у соведущего Леры резко поднялось давление.

„Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что всё будет хорошо“, — взволнованно написала ведущая.

Возможно, ухудшение состояние здоровья связано со стрессом. На прошлой неделе Пригожин оказался в центре скандала. Сам продюсер пока не прокомментировал ситуацию.