Анонсированы три новых полнометражных фильма по „Звездным войнам“
В Лондоне начался ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, в ходе которого президент студии Lucasfilm объявила о запуске в производство трех новых полнометражных картин в рамках „Звездных войн“. В одной из предстоящих картин Дэйзи Ридли вернется к роли Рей, которая является главной героиней трилогии сиквелов.
Фильм во главе с Ридли снимет пакистанская постановщица Шармин Обаид («Мисс Марвел“). Над сценарием работает создатель сериала „Острые козырьки“ Стивен Найт. Как сообщила Кеннеди, действие развернется спустя полтора десятка лет после событий, показанных в „Звездных войнах: Скайуокер. Восход“. По сюжету, Рей займется созданием нового Ордена Джедая.
Производство двух других анонсированных фильмов возглавили режиссеры Джеймс Мэнголд («Логан“, „Индиана Джонс и колесо судьбы“) и Дэйв Филони, являющийся руководителем телевизионного ответвления „Звездных войн“ во главе с сериалом „Мандалорец“. Картина Мэнголда расскажет о возникновении джедаев, тогда как проект Филони будет посвящен Новой Республике и станет точкой, в которой соединятся связанные между собой сюжетные линии „Мандалорца“, „Книги Бобы Фетта“, „Асоки“ и других сериалов из вселенной „Звездных войн“.