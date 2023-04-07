Анонсированы три новых полнометражных фильма по „Звездным войнам“

Фильм во главе с Ридли снимет пакистанская постановщица Шармин Обаид («Мисс Марвел“). Над сценарием работает создатель сериала „Острые козырьки“ Стивен Найт. Как сообщила Кеннеди, действие развернется спустя полтора десятка лет после событий, показанных в „Звездных войнах: Скайуокер. Восход“. По сюжету, Рей займется созданием нового Ордена Джедая.

Производство двух других анонсированных фильмов возглавили режиссеры Джеймс Мэнголд («Логан“, „Индиана Джонс и колесо судьбы“) и Дэйв Филони, являющийся руководителем телевизионного ответвления „Звездных войн“ во главе с сериалом „Мандалорец“. Картина Мэнголда расскажет о возникновении джедаев, тогда как проект Филони будет посвящен Новой Республике и станет точкой, в которой соединятся связанные между собой сюжетные линии „Мандалорца“, „Книги Бобы Фетта“, „Асоки“ и других сериалов из вселенной „Звездных войн“.