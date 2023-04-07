Стендап-комик Слава Комиссаренко получил американскую визу

„Дали Talent визу в США почти на два года. Да, был опрятный, свежий, чистый, а теперь еще и талантливый. Это не значит, что я прям переезжаю. Хотя это легко сделать, потому что виза, по сути, ВНЖ, с ней можно жить и работать“, — радуется артист.

Слава признался, что не собирался улетать в Америку. „Все звучит круто, но это не прям сбывшаяся мечта. По факту это единственное место, куда меня вообще пускают, потому что у меня не получилось с документами ни в Польше, ни в Испании, ни в Германии. Получилось в Турции, но через три месяца у меня заканчивается ВНЖ, а новые больше не выдают. Немецкий консул мне отказал в гуманитарной визе, потому что не считает, что мне небезопасно ехать в Россию или Беларусь. В Испании не дали легализовать мои средства, потому что это, видимо, грязные бабки за грязные шутки“, — подчеркнул он в своем блоге в Сети.