Стендап-комик Слава Комиссаренко получил американскую визу
Комик Слава Комиссаренко ещё за месяц до начала войны покинул Россию. Причиной этому стали проблемы артиста с белорусским законом, — поясняет WomanHit. На комика в Беларуси завели уголовное дело по статье о клевете, и это грозило пятилетним сроком заключения. А уверенности, что дружественная Россия не „сдаст“, не было (скорее, была уверенность в обратном).
Комиссаренко сменил много стран, а сейчас он проживает в Турции. Однако скоро улетит за океан.
„Дали Talent визу в США почти на два года. Да, был опрятный, свежий, чистый, а теперь еще и талантливый. Это не значит, что я прям переезжаю. Хотя это легко сделать, потому что виза, по сути, ВНЖ, с ней можно жить и работать“, — радуется артист.
Слава признался, что не собирался улетать в Америку. „Все звучит круто, но это не прям сбывшаяся мечта. По факту это единственное место, куда меня вообще пускают, потому что у меня не получилось с документами ни в Польше, ни в Испании, ни в Германии. Получилось в Турции, но через три месяца у меня заканчивается ВНЖ, а новые больше не выдают. Немецкий консул мне отказал в гуманитарной визе, потому что не считает, что мне небезопасно ехать в Россию или Беларусь. В Испании не дали легализовать мои средства, потому что это, видимо, грязные бабки за грязные шутки“, — подчеркнул он в своем блоге в Сети.