Изменщица и соблазнительница: в 55 лет Николь Кидман появится в двух эротических триллерах

Прошло 24 года с тех пор, как голливудская звезда в последний раз играла крупную эротическую роль - тогда она снялась вместе с Томом Крузом в страстном и скандальном фильме „С широко закрытыми глазами“. Затем были разве что пикантные сцены — например, в байопике „Хемингуэй и Геллхорн“.

После большого перерыва Кидман снимется сразу в двух эротических триллерах, которые покажут на большом экране. Съемки обоих проектов начнутся через несколько месяцев, Николь досталось амплуа роковой женщины.

Первый фильм - триллер в стиле Хичкока под названием „Холланд, Мичиган“, где Кидман сыграет вместе с Мэтью Макфейденом. Актер, чья карьера в Голливуде сейчас находится на подъеме, будет играть ее мужа. Это история в стиле кошки-мышки об учительнице, которая заводит роман, чтобы узнать о том, что ее муж ведет двойную жизнь.

Звезда также согласилась сыграть главную роль в „Малышке“. Сценарий рассказывает о карьере женщины в возрасте 40 лет, у которой началась связь с 21-летним стажером.

Бывшая возлюбленная Тома Круза в этом году будет очень занята работой, поскольку она также появится в новом сериале Netflix „Идеальная пара“, который покажут в ограниченном формате. В звездной адаптации одноименного романа-триллера Элин Хильдербранд ее партнером станет Льв Шрайер. Николь сыграет автора детективов Грир Гаррисон Уинбери, которая планирует свадьбу своего сына и Амелии Сакс в исполнении Евы Хьюсон.

Амелия очень переживает, поскольку собирается стать членом одной из самых богатых семей Нантакета. Когда на пляже обнаруживают мертвое тело, все становятся подозреваемыми. Производство сериала начнется в апреле, Дженна Ламия выступит в качестве шоураннера, а Сюзанна Бир стала режиссером проекта, сообщает Daily Mail.

Кидман недавно завершила съемки в шпионском триллере „Проект Львица“ в Испании.