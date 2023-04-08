Елена и Владимир Пресняковы могут покинуть сцену из-за проблем со здоровьем

Владимир Петрович никогда не говорит о плохом самочувствии и старается как можно реже посещать врачей. Из-за этого его состояние усугубилось. „У Петровича был сахарный диабет, с этим заболеванием нужно постоянно наблюдаться. А его на аркане в больницу не затащишь! Он годами пил одни и те же таблетки. Не менял их, как положено, раз в полгода. В результате посадил почку, — переживает супруга.