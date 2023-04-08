ФОТО | Анна Седокова блеснула загорелой пятой точкой

Анна поделилась с фолловерами новым снимком, оголив ягодицы во всей красе. Седокова запечатлела себя во время купания в бассейне, надев при этом плавки-стринги и лиф на тонких бретелях.

Загорелое тело мокрое в черном купальнике выглядело сногсшибательно. Певица в очередной раз доказала, что возраст — это всего лишь цифры.

И поклонники с этим полностью согласны. „Вот так бугорки“, „Ее мужу очень повезло“, „Красивая, сексуальная и чертовски притягательная“, „Анна сводит меня с ума“, „Мне бы такое тело в 40 лет“, „Молодые девчонки кусают локти от зависти“, „Аня снова будоражит мое воображение“, — поделились мнением от снимка интернет-пользователи.