Максим Галкин показал любимое фото Аллы Пугачевой

После окончания тура по Америке юморист прилетел в Австрию, где он даст следующие несколько концертов. В праздник Благовещения Максим попытался поднять настроение жене, которую не видел уже больше месяца. Он обнародовал фото танцующей Аллы Пугачевой.

„Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии“, — пояснил Галкин. Комик заверил, что тогда они с женой были счастливы.

Поклонники звездной семьи оценили снимок. „Такая красивая, а всё от любви“, „Боже мой! Какая красивая и счастливая!“, „Глаза Аллы так и сияют от счастья!“ — написали фанаты.

Сейчас воспоминания о 45-летии смотрятся как новости из какой-то параллельной реальности. Дело было в Москве, а среди гостей были Лайма Вайкуле, Валерия, Баста, Александр Ревва и другие, а вёл торжество Николай Басков. Сейчас же Басков изображает „ястреба“ и поддерживает войну, Баста и Ревва под угрозой отмен концертов, Валерия после откровений мужа в подвешенном состоянии, Лайма „невъездная“, Пугачёва в Израиле, а Галкин (в статусе „иностранного агента“) зарабатывает на жизнь семьи гастролями по всему миру.