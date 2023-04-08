Можно ли похудеть от газировки: польза и вред

Что такое газированная вода

Иногда банан это просто банан, так и газированная вода — это просто газированная вода. В химическом плане это H 2 O, смешанный с CO 2 , углекислым газом, аналогичным тому, что мы выдыхаем.

Как он туда попал? Холодный газ растворился в воде в условиях высокого давления. Это может происходить в природе - натуральную газировку добывают из некоторых подземных колодцев и источников. Продукт содержит много полезных веществ - при таком составе щекочущие пузырьки становятся просто еще одним приятным бонусом.

Также CO 2 могут „закачать“ в воду на производстве, причем это происходит как с минеральной природной, так и с обычной водой, аналогичной очищенной водопроводной. Добавьте в нее сироп, краситель, консерванты, отдушки - и получишь вкусный, калорийный и буквально моментально обеспечивающий тебя привесом напиток.

Почему все любят газированную воду

Тут не обошлось без маркетинга. Хотя далеко не вся газированная вода на рынке является насыщенной минералами, сформировался некий стереотип, что газированная вода полезна (хотя всегда надо смотреть на состав). С другой стороны, нередко люди, решившие встать на путь избавления от лишних калорий, с большей охотой пьют именно газированную простую воду - они отказались от химических лимонадов, но шипение и пузырьки облегчают им расставание с вредными напитками.

Вред и польза газированной воды

У воды с пузырьками, как у любого продукта, есть свои особенности.

Газировка помогает увеличить уровень гидратации

Если тебе нужно больше пить, а ты не можешь пить простую воду - пей газированную. В конце концов, это просто чистая вода с углекислым газом. Диетологи и другие специалисты по питанию постепенно отказываются от пугающих норм типа „три литра воды ежедневно всем и каждому“ - пить следует по жажде, но достаточно, и не заменять воду чаем, кофе и соками.

Газированная вода „вкуснее“