Шоубиз
08.04.2023, 20:30

Звезда S Club 7 Пол Каттермол умер спустя несколько месяцев после воссоединения группы

 
Paul Cattermole
Paul Cattermole
ФОТО: Youtube

Вокалист британской группы S Club 7 Пол Каттермол умер в возрасте 46 лет через несколько месяцев после того, как коллектив объявил о своем осеннем туре по воссоединению, сообщает издание Variety.

„С большой печалью мы объявляем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола“, — передает журнал.

Артиста обнаружили в своем доме в Дорсете 6 апреля, причина смерти пока неизвестна. Полиция утверждает, что подозрительных обстоятельств не установлено.

Группа собиралась провести юбилейный тур по Великобритании к 25-летию группы в конце года.

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