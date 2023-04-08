08.04.2023, 20:30
Звезда S Club 7 Пол Каттермол умер спустя несколько месяцев после воссоединения группы
ФОТО: Youtube
Вокалист британской группы S Club 7 Пол Каттермол умер в возрасте 46 лет через несколько месяцев после того, как коллектив объявил о своем осеннем туре по воссоединению, сообщает издание Variety.
„С большой печалью мы объявляем о неожиданной кончине нашего любимого сына и брата Пола Каттермола“, — передает журнал.
Артиста обнаружили в своем доме в Дорсете 6 апреля, причина смерти пока неизвестна. Полиция утверждает, что подозрительных обстоятельств не установлено.
Группа собиралась провести юбилейный тур по Великобритании к 25-летию группы в конце года.