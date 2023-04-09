„Я буду лучшим мужем!“ Джиган публично попросил прощения у жены

Несколько лет назад рэпер Джиган заставил жену, модель Оксану Самойлову, изрядно поволноваться — пьяные выходки даже заставили женщину решиться на развод. И это почти сразу после рождения четвертого ребенка! Однако до процесса дело не дошло, супруги помирились, а недавно даже повторно сыграли роскошную свадьбу — со сменой нарядов, огромным тортом и звездными гостями. Публика до сих пор гадает, что же в этих отношениях правда, а что ложь.

Сейчас у пары очередной виток отношений, за которыми наблюдает весь шоу-бизнес и неравнодушная публика. Несколько месяцев назад артист оказался в психиатрической клинике, оставив супруге все хлопоты с детьми. Позже модель публично призналась, что они с мужем больше не проживают вместе, однако с наследниками он продолжает видеться. За это время артисту приписывали романы с другими женщинами, а несколько часов назад Самойлова рассказала, что поехала отдыхать в статусе незамужней.

Сам же Джиган решил покаяться перед супругой публично, в эфире шоу Басты „Вопрос Ребром“. Рэпер признался, что завязал с пивом, пообещал быть лучшим в мире мужем и отцом детям. Также Джиган добавил, что очень любит свою жену и будет ее любить вечно.