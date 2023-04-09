90-летний Бедрос Киркоров нашел новую любовь и разводится с женой

По сообщению журналистов „Ты не поверишь!“ на НТВ, у 90-летнего Бедроса Филипповича появилась новая любовь.

„Это красивая женщина. Ну, и прекрасно, слава тебе, Господи! Нравится мне, не нравится… Если рядом есть человек, который о нем заботится, то слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга. Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно“, — отметил по этому поводу Филипп Киркоров.

В последнее время супруги жили на два города — артист — в Москве рядом со звездным сыном, его жена — у себя на родине в Великом Новгороде. К слову, Филипп Киркоров давно заметил, что между его папой и мачехой творится что-то неладное — оба часто ссорились, но не стал придавать этому значение.

Ходили слухи, что Киркоров-старший запал на… медсестру, которая ухаживала за ним. Как оказалось, это не так.

„Медсестра эта беременна. Говорили, что от меня. Но я хочу это опровергнуть. Я уже 15 лет не занимаюсь сексом. Открыто говорю об этом, чтобы все поняли — медсестра беременна от своего любимого мужа“, — заверил Бедрос Филиппович.