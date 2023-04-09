Девушка Жерара Пике могла изменить ему с Пепом Гвардиолой

В июне 2022 года Жерар Пике ушел от Шакиры, с которой прожил вместе около 11 лет и растил двоих сыновей, к своей любовнице Кларе Чиа Марти. В одном из недавних интервью он заявил, что ни о чем не жалеет и чувствует себя счастливым.

Однако, по данным журналистов, футболист снова оказался в любовном треугольнике — только на этот раз изменяет не он, а ему.

23-летнюю девушку Жерара Пике подозревают в тайном романе с 52-летним Пепом Гвардиолой. Отмечается, что Клара Чиа Марти училась в той же школе, что и дети бывшего тренера „Барселоны“, и это обстоятельство позволило им познакомиться.

Впрочем, никаких других подтверждений романа Пепа Гвардиолы и Клары Чиа Марти нет. Но сам-то сюжет интересный!