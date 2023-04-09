Шоубиз
09.04.2023, 18:00

Девушка Жерара Пике могла изменить ему с Пепом Гвардиолой

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Gerard Pique
Gerard Pique
ФОТО: JOSEP LAGO | AFP

Девушка бывшего защитника „Барселоны“ и сборной Испании Жерара Пике Клара Чиа Марти могла изменить ему с главным тренером „Манчестер Сити“ Пепом Гвардиолой. Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на другие испанские СМИ.

В июне 2022 года Жерар Пике ушел от Шакиры, с которой прожил вместе около 11 лет и растил двоих сыновей, к своей любовнице Кларе Чиа Марти. В одном из недавних интервью он заявил, что ни о чем не жалеет и чувствует себя счастливым.

Однако, по данным журналистов, футболист снова оказался в любовном треугольнике — только на этот раз изменяет не он, а ему.

23-летнюю девушку Жерара Пике подозревают в тайном романе с 52-летним Пепом Гвардиолой. Отмечается, что Клара Чиа Марти училась в той же школе, что и дети бывшего тренера „Барселоны“, и это обстоятельство позволило им познакомиться.

Впрочем, никаких других подтверждений романа Пепа Гвардиолы и Клары Чиа Марти нет. Но сам-то сюжет интересный!

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