Российскую актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус

Авария в Петербурге унесла жизнь актрисы дубляжа Елены Шульман. ДТП произошло вечером 8 апреля в Загородном проезде. Женщина находилась на остановке, когда в неё на полном ходу врезался автобус. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами, и врачи как могли боролись за её жизнь. Но чуда не случилось, и в воскресенье Шульман скончалась, сообщил телеграм-канал „112“.