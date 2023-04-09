09.04.2023, 14:04
Российскую актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус
ФОТО: screenshot
Авария в Петербурге унесла жизнь актрисы дубляжа Елены Шульман. ДТП произошло вечером 8 апреля в Загородном проезде. Женщина находилась на остановке, когда в неё на полном ходу врезался автобус. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами, и врачи как могли боролись за её жизнь. Но чуда не случилось, и в воскресенье Шульман скончалась, сообщил телеграм-канал „112“.
Завтра ей исполнилось бы 54 года. За свою жизнь она озвучила десятки голливудских картин. Была официальным голосом Мэри Уотсон из сериала „Шерлок“, Мэри Джейн из первых частей „Человека-паука“, Сьюзан и Кэнди Чиу из „Гравити Фолз“, а также озвучила персонажей Dota 2 Luna и Winter Wyvern, Сивир из League of legends и многих других.