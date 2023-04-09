ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Сегодня в Кохтла-Ярве отметили католическую Пасху весьма оригинальным способом

В минувшие выходные члены горуправы готовились к данному мероприятию, мастеря совместно с добровольцами панно в форме пасхальных яиц. Панно сделаны из отслуживших свое поддонов, которые предоставил местный предприниматель. Используемые деревянные материалы могли бы в скором времени отправиться на утилизацию, но членам горуправы предоставилась возможность вдохнуть в них новую жизнь, подойдя к процессу творчески и с привлечением жителей города.