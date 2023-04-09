09.04.2023, 15:18
ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | В Кохтла-Ярве отметили католическую Пасху весьма оригинальным способом(9)
9 апреля горуправа Кохтла-Ярве пригласила жителей города принять участие в росписи пасхальных яиц из дерева, которые затем украсили центральную аллею города.
В минувшие выходные члены горуправы готовились к данному мероприятию, мастеря совместно с добровольцами панно в форме пасхальных яиц. Панно сделаны из отслуживших свое поддонов, которые предоставил местный предприниматель. Используемые деревянные материалы могли бы в скором времени отправиться на утилизацию, но членам горуправы предоставилась возможность вдохнуть в них новую жизнь, подойдя к процессу творчески и с привлечением жителей города.
Пасхальный полдень прошел в душевной компании, горожане проявили свои таланты в тематических творческих мастерских и отведали блинчиков с чаем.