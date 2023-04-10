Шоубиз
10.04.2023, 09:42

Бывшие супруги вместе в правительстве? Сигне Рийсало: если быть точными, то фактически мы все еще в браке

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Сигне Рийсало
Сигне Рийсало
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В новом правительстве пост министра социальной защиты займет Сигне Рийсало (Партия реформ), а министром ИТ и экономики станет Тийт Рийсало (Eesti 200). И нет, они не однофамильцы.

Хотя они не живут вместе уже семь лет, Сигне Рийсало рассказала Õhtuleht, что супруги по-прежнему находятся в браке: „Если быть точными, то фактически мы все еще в браке, но правда в том, что мы уже много лет не живем вместе“.

По ее словам, они уже обсудили тот факт, что будут вместе входить в правительство. „Вообще мы хорошо ладим, у нас общий ребенок, мы вместе ходим под парусом маленькой командой из трех человек. Поэтому это уж точно не нанесет ущерб правительству, скорее пользу - мы активно развивали работу в команде“.

Тийт Рийсало уже появился на публике в сопровождении новой пассии, а вот Сигне на вопрос, намечается ли у нее что-то на любовном фронте, лишь посмеялась.

Тийт и Сигне Рийсало поженились в 1999 году во время кругосветного морского путешествия. У них есть общая дочь Паула.

В 2001 году по возвращении из кругосветного путешествия Сигне сидела на коленях у Тийта. Пара поженилась в открытом море в 1999 году во время этого путешествия.

Источник: Õhtuleht.

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