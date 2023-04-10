Бывшие супруги вместе в правительстве? Сигне Рийсало: если быть точными, то фактически мы все еще в браке

Хотя они не живут вместе уже семь лет, Сигне Рийсало рассказала Õhtuleht, что супруги по-прежнему находятся в браке: „Если быть точными, то фактически мы все еще в браке, но правда в том, что мы уже много лет не живем вместе“.

По ее словам, они уже обсудили тот факт, что будут вместе входить в правительство. „Вообще мы хорошо ладим, у нас общий ребенок, мы вместе ходим под парусом маленькой командой из трех человек. Поэтому это уж точно не нанесет ущерб правительству, скорее пользу - мы активно развивали работу в команде“.

Тийт Рийсало уже появился на публике в сопровождении новой пассии, а вот Сигне на вопрос, намечается ли у нее что-то на любовном фронте, лишь посмеялась.

Тийт и Сигне Рийсало поженились в 1999 году во время кругосветного морского путешествия. У них есть общая дочь Паула.