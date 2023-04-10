ФОТО | В 48 лет Хилари Суонк родила двойню

Об интересном положении 48-летняя Хилари сообщила примерно полгода назад. И вот сегодня артистка опубликовала в личном блоге первое фото с детьми.

„Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!“ — отметила новоиспеченная мама.

К слову, беременность Хилари Суонк протекала сравнительно легко — актриса практически до последнего вела активный образ жизни, посещала светские мероприятия, о чем рассказывала в личном блоге.

„Вы рискуете, тренируясь беременной“; „Зачем она это делает?“; „Хилари, это очень опасно в твоем положении!“; Пожалуйста, не поднимайте руки так высоко. Я так делала, и у моей дочери было обвитие пуповиной, что привело к экстренному кесареву сечению“, — делились пользователи Сети по поводу тренировок Суонк.

Напомним, на счету звезды „Малышки на миллион“ несколько серьезных отношений. А вот отцом детей Хилари стал бизнесмен Филип Шнайдер. Пара узаконила отношения в 2018-м после двух лет романа.