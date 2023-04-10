Ану Саагим отметила день рождения! „Почему вы постоянно напоминаете мне про возраст? Люди думают, что у меня уже старческий маразм“
В воскресенье яркая и вечно молодая Ану Саагим отметила очередной день рождения. Поздравляем!
В прошлом году, когда светская львица отмечала юбилей, она сказала изданию Anne & Stiil следующее про возраст: „Хватит постоянно мне говорить про возраст. Не нужно все время охать-ахать, что мол тебе 60 и ты выглядишь так великолепно. Меня это не интересует! Не думайте, что я забыла, сколько мне лет. Почему вы постоянно напоминаете мне про это? Люди думают, что у меня уже старческий маразм“.
При этом Саагим отметила, что ей нравятся, как мужчины-славяне обращаются с женщинами: „Мне до сих пор говорят: „a вы, девочка?“ У них для женщин есть ласковые прозвища. Я целый день нахожусь на седьмом небе, когда ко мне обращаются, как к девочке“, - смеется она и вопрошает, почему эстонские мужчины не умеют себя так вести.
Поздравляем Ану Саагим с днем рождения!