Не пропустите! Сегодня в клубе Cathouse выступит панк-группа „Порнофильмы“

Порнофильмы — молодая и в то же время самая политизированная панк-группа в России. В музыкальном плане это мелодичный, простой и понятный панк-рок. По смысловой нагрузке - это самые прямолинейные, и вместе с тем ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами.