10.04.2023, 12:02
Не пропустите! Сегодня в клубе Cathouse выступит панк-группа „Порнофильмы“(3)
ФОТО: pressifoto
Порнофильмы — молодая и в то же время самая политизированная панк-группа в России. В музыкальном плане это мелодичный, простой и понятный панк-рок. По смысловой нагрузке - это самые прямолинейные, и вместе с тем ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами.
„ПОРНОФИЛЬМ“ — это панк-рок в лучших традициях Dead Kennedys, Bad Religion, ранних The Offspring, Pennywise, Anti-Flag, грамотно и кропотливо адаптированный под российский менталитет. Каждое выступление группы как предыдущее: полная самоотдача, энергетический взрыв и полное погружение в безумие.
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