ФОТО | Семья в сборе: 20-летняя внучка Бориса Ельцина закрутила роман с сыном Бориса Березовского

Наследники российских политиков уже не делают тайны из своих отношений. Мария и Глеб стараются всё свободное время проводить вместе. Зимой они путешествовали по Японии. Внучка бывшего президента опубликовала нежные кадры с возлюбленным.

Пара не стесняется демонстрировать чувства. В кадре Мария и Глеб нежно обнимаются и трогательно смотрят друг на друга. Влюбленные пока не делятся подробностями своих отношений.

Ранее бойфрендом Марии был футболист Федор Смолов. Роман пары завязался, когда девушке было еще 17 лет, из-за чего их отношения вызвали большой интерес у публики. Многие предполагали, что Федор уже сделал предложение своей избраннице и скоро они объявят о свадьбе.

Однако футболисту и внучке Бориса Ельцина не удалось сохранить отношения. Спортсмен недолго оставался один после разрыва: он начал встречаться с „Первой вице-мисс Россия-2018“ Виолеттой Тюркиной. Мария тоже смогла построить новые отношения после разрыва.