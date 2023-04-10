„Исчезнувшая“: Эмили Ратаковски заявила об уходе из кино

31-летняя Эмили Ратаковски призналась, что отказалась от карьеры актрисы, потому что считает киноиндустрию „сумасшедшей“. В частности, модель заявила, что „чувствовала себя куском мяса“, пытаясь произвести впечатление на мужчин, которые контролируют кинобизнес“.

„Я не думала: „О, я настоящая актриса, и это мой выход“. Я чувствовала себя куском мяса, на который люди смотрели и осуждали: „В ней ничего, кроме выдающейся груди“, — объяснила модель.

В начале 2020 года звезда уволила своего агента, коммерческого представителя и менеджера, из-за которых, как ей казалось, она вынуждена была стать „удобоваримой для влиятельных мужчин в Голливуде“.

„Я не доверяла им. Я подумала: „Я могу справиться с телефонными звонками. Я буду принимать эти решения. Никто из вас не думает о моих интересах. И вы все ненавидите женщин“, — уточнила она.

В интервью Ратаковски затронула также тему развода со своим бывшим мужем, голливудским продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. По словам модели, ей не нравилось, что ее муж был „связан со всеми этими влиятельными в Голливуде мужчинами“.