ВИДЕО 18+ | Водитель насмерть сбившего Елену Шульман троллейбуса рассказала о последних словах актрисы + видео трагедии

Стали известны подробности смертельной аварии с Еленой Шульман в Санкт-Петербурге. Авария произошла в субботу около 17:45. Елена в яркой куртке шла по тротуару. Актриса держала возле уха мобильный телефон и говорила по нему, поэтому не заметила идущий сзади троллейбус. Внезапно она шагнула на проезжую часть у остановки „Разъезжая улица/Пять углов“. Водитель троллейбуса не успела затормозить.За рулем троллейбуса находилась женщина. Увидев, что она сбила пешехода, водитель выбежала на помощь к пострадавшей.

Актриса дубляжа после ДТП была ещё жива. Когда водитель троллейбуса склонилась над Еленой, та смогла произнести несколько слов. Елена сказала, что водитель не виновата, а та попросила пострадавшую выжить.

В больнице у Шульман диагностировали открытый перелом таза, перелом левого бедра, травмы груди и живота. Вчера утром она скончалась. По факту смертельной аварии следователи ГУ МВД России проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сегодня Елене должно было исполниться 54 года. Она являлась известной актрисой и режиссером дубляжа. Шульман озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах.