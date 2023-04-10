Эксклюзивный концерт музыкального фестиваля известнейшего латвийского композитора Петериса Васкса в Тарту

Слушателей ждет альтовый концерт Васкса в исполнении Таллиннского камерного оркестра и одной из наиболее выдающихся альтистов Латвии – концертмейстера группы альтистов Бергенского филармонического оркестра Илзе Клявы. Дирижирует Юха Кангас, благодаря своей международной профессиональной деятельности удостоившийся государственной награды Финляндии Pro Finlandia, Большой музыкальной награды Латвии и эстонской музыкальной премии имени Хейно Эллера.

Васкс говорит, что при написании произведения „узнал многое об этом инструменте – как красива сыгранная на альте кантилена, насколько этот инструмент силен и полон жизни, сколь драматичным он может быть“. Композитор рад, что этот концерт исполнялся и интерпретировался во многих странах мира.

Впервые концерт прозвучал в Таллинне в 2017 году в исполнении Таллиннского камерного оркестра и украинского альтиста и дирижера Максима Рысанова. Позднее Таллиннский камерный оркестр записал произведение совместно с Юхой Кангасом – критики назвали запись „виртуозной“ и „мелодично глубокой“. Пластинку Таллиннского камерного оркестра описывали следующими словами: „Можно услышать насыщенный звуковой образ и гибкость оркестра. Под руководством дирижерской палочки Юхи Кангаса солисты и оркестр достигают полного унисона“ (издание Teater. Muusika. Kino, март 2022).

Также на концерте прозвучат: адажио Васкса из произведения Musica adventus, „Легенда“ главного дирижера многих Латвийских праздников песни Екабса Медыньша, симфония для струнных финского композитора Пехра Хенрика Нордгрена и „Экспромт“ Яна Сибелиуса.

Фестиваль „Музыкальный апрель Петериса Васкса“ (латыш. Pētera Vaska mūzikas aprīlis) ежегодно проходит в Цесисе, Латвии. В этом году отмечается 77-летие композитора.

Концерт станет очередным шагом Юхи Кангаса и Таллиннского камерного оркестра по знакомству эстонской публики с творчеством Петериса Васкса и строительству культурного моста, преодолевающего границы между странами.