ОПРОС | Кто самые сексуальные мужчина и женщина Эстонии? Помогите Kroonika решить, кому вручить награды, и выиграйте призы

По традиции Kroonika опрашивает эстоноземельцев, чтобы выбрать самых популярных теле- и радиоведущих, развлекательные программы, а также самых сексуальных мужчину и женщину Эстонии - всего есть 10 разных категорий.

Среди всех проголосовавших будут разыграны призы: три ящика мороженого Balbiino Classic, серьги из новой коллекции Sif Jakobs от Goldtime, два подарочны набора на 150 € от Eucerin, две термобутылки из нержавеющей стали CUPRA Kajo Slim 500. Также Prike AS разыгрывает 2 комплекат, в который входят безалкогольный джин Tanqueray 0.0, тоники Fever-Tree и бокалы. А один счастливчик получит от отеля Lydia романтический пакет для двоих в комнате Superior.