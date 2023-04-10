ФОТО | В Русском театре пройдет танцевальная постановка с костюмами от Кирилла Сафонова
В апреле и мае на сцене RING в Русском театре пройдет новая постановка театра танца Fine5 „Стул, который ждет, чтобы на него сели“. Костюмы для постановки создал эстонский дизайнер Кирилл Сафонов.
„Стул, который ждет, чтобы на него сели“ - это театральная постановка, в которой образная хореография, музыка, лазерное шоу и специфика помещения сцены RING образуют единое целое. С помощью образного танца Fine5 передает свое видение поэтичной и в то же время актуальной темы - старения тела и связанных с этим процессом внутренних и внешних конфликтов, изменения ощущения собственного тела, силы движения и ее угасания, а так же желаний, которые не успели исполниться.
Косстюмы для танцоров создал Кирилл Сафонов, придерживаясь принципов повторного использования - они сочетают в себе кусочки костюмов из постановок Fine5 за целых 30 лет. Музыку создал итальянский композитор Джиованни Альбини, который примет участие в премьере. Хореографы постановки - Тийна Олеск и Реэне Ныммик.
Премьера пройдет 13 апреля в 18:00. Постановку также можно будет увидеть 13-16 апреля и 7-9 мая.
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