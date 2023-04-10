ФОТО | В Русском театре пройдет танцевальная постановка с костюмами от Кирилла Сафонова

„Стул, который ждет, чтобы на него сели“ - это театральная постановка, в которой образная хореография, музыка, лазерное шоу и специфика помещения сцены RING образуют единое целое. С помощью образного танца Fine5 передает свое видение поэтичной и в то же время актуальной темы - старения тела и связанных с этим процессом внутренних и внешних конфликтов, изменения ощущения собственного тела, силы движения и ее угасания, а так же желаний, которые не успели исполниться.