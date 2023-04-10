Дмитрий Назаров назвал Оскара Кучеру человеком без мозга и чести

„И маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, оскорблять“, — обратился к Кучере Назаров. Хотя, кажется, последнее слово он всё-таки разбил на два, одно из которых — „Оскар“, а второе — не то обращение, не то эпитет.