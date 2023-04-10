Дмитрий Назаров назвал Оскара Кучеру человеком без мозга и чести(2)
На прошлой неделе человек-мем Оскар Кучера вновь высказался на животрепещущие темы. С одной стороны, он поддержал уволенную из театра Лию Ахеджакову (с оговоркой „не в материале и не смею судить“), а Дмитрия Назарова назвал неприличным словом и добавил, что артиста „не жалко“. Назаров ответил.
„И маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, оскорблять“, — обратился к Кучере Назаров. Хотя, кажется, последнее слово он всё-таки разбил на два, одно из которых — „Оскар“, а второе — не то обращение, не то эпитет.
Назаров назвал своих недоброжелателей „изгоями мирозданья“. „Находите измену без измены, сосете палец, чтоб создать донос. Хорошим людям ищете замену — на лысине не вырасти волос“, — говорит он в своем стихотворении.