Софию Ротару могут лишить московской недвижимости(1)
Софию Ротару просят лишить её недвижимости в Москве — продать и передать средства „на СВО“. Всё из-за её финансовой поддержки вооружённых сил Украины. Причём существует ли эта поддержка, российских „общественников“ совершенно не интересует: достаточно того, что она может быть, и о ней ходили слухи.
С заявлением на певицу так называемые „Ветераны России“. В своём доносе они сообщают, что та помогает противнику, а потому уроженку Украины необходимо наказать и отобрать четырёхкомнатную квартиру в центре Москвы. Обращение уже перенаправили на проверку полиции.
Внутри 120-метровой квартиты — итальянские гарнитуры, личный кабинет, роскошные спальни. Снаружи — шлагбаум, закрытый двор и охрана. При этом владелицу и даже обслугу не видели очень давно. Ещё и поэтому „нужно забрать и пустить на нужды малоимущим и военным“, говорится в заявлении.