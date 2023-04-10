Софию Ротару могут лишить московской недвижимости

Софию Ротару просят лишить её недвижимости в Москве — продать и передать средства „на СВО“. Всё из-за её финансовой поддержки вооружённых сил Украины. Причём существует ли эта поддержка, российских „общественников“ совершенно не интересует: достаточно того, что она может быть, и о ней ходили слухи.