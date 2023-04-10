Пророссийский двойник Зеленского боится, что его убьют

По словам комика, на днях ему прислали сообщение от „проукраинских радикалов“ с угрозой смерти родным, а затем в Сети ещё и „слили“ его адрес. Несмотря на то что Макс привык к подобным „весточкам“ из Украины, продюсер посоветовал ему обратиться за помощью в правоохранительные органы

Так он и сделал. В заявлении указал все аккаунты, с которых приходили угрозы. Помимо этого рассказал, что в даркнете выложили объявление о его убийстве.

До этого комик тщательно скрывал любую информацию о себе. Но после убийства „военкора“ Татарского те, кто так или иначе связан с российской пропагандой, насторожились и перестали чувствовать себя в безопасности.