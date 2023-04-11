ФОТО | Слэм и хороводы. Панк-группа „Порнофильмы“ зажгла в Таллинне на все 18+

Солист группы четко обозначил их политическую позицию, выкрикнув на концерте „Слава Украине“ и пожелал, чтобы война побыстрее закончилась, а „старые маразматики захватившие власть“ ушли в мир иной. Под песню „Это пройдёт“ развернули огромный транспарант где была строчка из этой же песни „Это точно пройдёт!“ белым на черном фоне.

Менеджер и гитарист группы заявил, что в клубе порядка 700 человек, как сказали организаторы, и продолжил, что 690 из них приходят за одной единственной песней. Поэтому поют они ее в конце, чтоб все не разбежались. И затем они исполнили „Я так соскучился“.

„Порнофильмы“ — молодая и в то же время самая политизированная панк-группа в России. В прошлом году группа дала в Таллинне вместе с рэпером Face и „Нервами“ благотворительный концерт в поддержку Украины.

В музыкальном плане это мелодичный, простой и понятный панк-рок. По смысловой нагрузке - это самые прямолинейные, и вместе с тем ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами. Каждое выступление группы как предыдущее: полная самоотдача, энергетический взрыв и полное погружение в безумие.