Культура
11.04.2023, 20:00

ФОТО | Вот это костюмы! Самая сумасшедшая рок-группа Эстонии решила устроить в апреле рождественский тур

 (2)
Winny Puhhi kontsert Põlvas
Winny Puhhi kontsert Põlvas
ФОТО: Reigo Teervalt

Первый рождественский тур этого года! Эпатажная рок-группа Winny Puhh начала в Пылва свой рождественский акустический тур. Следующие концерты пройдут 12 апреля в Таллинне и 15 апреля в Вильянди.

дество - время подарков, это красивое время. Самое время сделать рождественский тур, когда нет противной зимы, а есть красивая весна“, - считает солист Индрек Вахеоя.

Концерты в рамках этого тура подойдут и тем, кто не любит громкую рок-музыку и крики - все песни были исполнены в специальной акустической аранжировке. А между песнями члены рок-группы показывали рождественские сказки. Ну что за милота!

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии