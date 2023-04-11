11.04.2023, 20:00
ФОТО | Вот это костюмы! Самая сумасшедшая рок-группа Эстонии решила устроить в апреле рождественский тур(2)
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Первый рождественский тур этого года! Эпатажная рок-группа Winny Puhh начала в Пылва свой рождественский акустический тур. Следующие концерты пройдут 12 апреля в Таллинне и 15 апреля в Вильянди.
дество - время подарков, это красивое время. Самое время сделать рождественский тур, когда нет противной зимы, а есть красивая весна“, - считает солист Индрек Вахеоя.
Концерты в рамках этого тура подойдут и тем, кто не любит громкую рок-музыку и крики - все песни были исполнены в специальной акустической аранжировке. А между песнями члены рок-группы показывали рождественские сказки. Ну что за милота!