ФОТО | Вот это костюмы! Самая сумасшедшая рок-группа Эстонии решила устроить в апреле рождественский тур

дество - время подарков, это красивое время. Самое время сделать рождественский тур, когда нет противной зимы, а есть красивая весна“, - считает солист Индрек Вахеоя.

Концерты в рамках этого тура подойдут и тем, кто не любит громкую рок-музыку и крики - все песни были исполнены в специальной акустической аранжировке. А между песнями члены рок-группы показывали рождественские сказки. Ну что за милота!