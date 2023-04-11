В Kumu бесплатно покажут документальные фильмы о культуре

Kumu отмечает специальным показом 40-летие фильма „Без солнца“ (Sans Soleil) французского документалиста Криса Маркера. Этот личный, похожий на рассказ о путешествиях философский фильм-эссе часто называют одним из самых важных документальных фильмов всех времен.

„Одиннадцатый“ (Одинадцятий) – первый из трех авангардных фильмов, снятых Дзигой Вертовым и его братом-оператором Михаилом Кауфманом в 1928 году на Киевской киностудии. Фильм, посвященный достижениям Восточной Украины к одиннадцатой годовщине Октябрьской революции, будет показан на выставке Kumu „Футуромарення. Украина и авангард“.

В течение 70 лет литовско-американский кинематографист Йонас Мекас документировал свою повседневную жизнь – его дневниковые фильмы стали одним из краеугольных камней экспериментального кино, а сам он – крестным отцом американского авангардного кино. В своем фильме „Фрагменты рая » (Fragments of Paradise) американский режиссер К. Д. Дэвисон изображает необычайно интересную личность Мекаса, который общался со многими великими людьми, от Джона Леннона до Сальвадора Дали.

На острове Палаван, который принадлежит Филиппинам, есть один из старейших и крупнейших тропических лесов в мире. Девелоперы, строящие туристические курорты, и политики, поддерживающие их деятельность, отхватывают от этого леса все более солидные куски. В своем документальном экофильме „Деликадо“ (Delicado) Карл Малакунас показывает, как местные жители рискуют своей жизнью ради спасения бесценных лесов.

„Неудержимый : Шон Скалли и искусство всего“ (Unstoppable: Sean Scully and the Art of Everything) – это созданный британским режиссером Ником Уиллингом фильм-портрет всемирно известного абстракциониста Шона Скалли, в котором уживаются дальновидный художник и талантливый бизнесмен.

Фильм португальского режиссера Аны Софии Фонсека „Сезария Эвора“ (Cesária Évora) посвящен певице Сезарии Эворе, очаровавшей своим голосом миллионы людей.