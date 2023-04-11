В Kumu бесплатно покажут документальные фильмы о культуре
В весеннем сезоне в музее Kumu покажут документальные фильмы о культуре. Что самое приятное, вход на все сеансы - бесплатный.
Kumu отмечает специальным показом 40-летие фильма „Без солнца“ (Sans Soleil) французского документалиста Криса Маркера. Этот личный, похожий на рассказ о путешествиях философский фильм-эссе часто называют одним из самых важных документальных фильмов всех времен.
„Одиннадцатый“ (Одинадцятий) – первый из трех авангардных фильмов, снятых Дзигой Вертовым и его братом-оператором Михаилом Кауфманом в 1928 году на Киевской киностудии. Фильм, посвященный достижениям Восточной Украины к одиннадцатой годовщине Октябрьской революции, будет показан на выставке Kumu „Футуромарення. Украина и авангард“.
В течение 70 лет литовско-американский кинематографист Йонас Мекас документировал свою повседневную жизнь – его дневниковые фильмы стали одним из краеугольных камней экспериментального кино, а сам он – крестным отцом американского авангардного кино. В своем фильме „Фрагменты рая» (Fragments of Paradise) американский режиссер К. Д. Дэвисон изображает необычайно интересную личность Мекаса, который общался со многими великими людьми, от Джона Леннона до Сальвадора Дали.
На острове Палаван, который принадлежит Филиппинам, есть один из старейших и крупнейших тропических лесов в мире. Девелоперы, строящие туристические курорты, и политики, поддерживающие их деятельность, отхватывают от этого леса все более солидные куски. В своем документальном экофильме „Деликадо“ (Delicado) Карл Малакунас показывает, как местные жители рискуют своей жизнью ради спасения бесценных лесов.
„Неудержимый: Шон Скалли и искусство всего“ (Unstoppable: Sean Scully and the Art of Everything) – это созданный британским режиссером Ником Уиллингом фильм-портрет всемирно известного абстракциониста Шона Скалли, в котором уживаются дальновидный художник и талантливый бизнесмен.
Фильм португальского режиссера Аны Софии Фонсека „Сезария Эвора“ (Cesária Évora) посвящен певице Сезарии Эворе, очаровавшей своим голосом миллионы людей.
В 2017 году у всемирно известного фотографа агенства Magnum Photos Томаса Хёпкера диагностировали болезнь Альцгеймера. Его последним большим желанием было проехать с супругой по Америке, чтобы, борясь с потерей памяти, взглянуть на места, которые он фотографировал более 40 лет. Фильм немецкого режиссера Науэля Лопеса „Дорогие воспоминания“ (Dear Memories) – теплое и душевное резюме этой поездки.
Сезон заканчивается 31 мая показом фильма Дэниела Геллера и Дайны Голдфайн „Аллилуйя: Леонард Коэн, путешествие, песня“ (Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song). В центре сюжета – самая известная песня Коэна „Аллилуйя“. Фильм рассказывает о творческом пути певца на протяжении шести десятилетий. В нем используются редкие архивные кадры и интервью со многими артистами, которые вдохновились этой песней.
Показы серии документальных фильмов на культурную тематику Kumu dokumentaal организованы Kumu и PÖFF.
Вход на все сеансы этой серии бесплатный.
Подробности здесь.