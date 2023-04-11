В России требуют отменить все спектакли с Данилой Козловским

Депутаты Госдумы призвали отменить спектакли с участием Данилы Козловского. Свое официальное обращение с требованием они направили в Министерство культуры РФ.

„Уверен, скоро в России будет снято множество фильмов и сериалов о спецоперации. Козловский получит в них главные роли? А что потом? На звездные гонорары улетит в США и будет критиковать тех героев, в ролях которых снимается“, — процитировал чиновника Дмитрия Гусева Телеграм-канал SHOT.

Сам актер эти новости пока не комментировал.

Сам Козловский сейчас находится в России. Недавно его видели в Москве на одном из светских мероприятий, куда он пришел вместе со своей возлюбленной, актрисой Оксаной Акиньшиной.