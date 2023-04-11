Никита Пресняков получил гражданство США

Старший сын Кристина Орбакайте от гражданского мужа Владимира Преснякова появился на свет в Лондоне. Никита долгое время жил и учился в США, приезжая в Россию на каникулы. Музыкант всё же заявил, что родная страна его близких людей подходит ему больше всего. Актёр и женился в Москве на Алене Красновой. Молодые люди утверждали, что связывают своё будущее с Россией.

1 сентября прошлого года Никита приехал в гости к отцу и к брату, который пошел в первый класс. В тот же день Алла Пугачева отвела в московскую школу дочь Лизу и сына Гарри. Однако затем в звездной семье наступили большие перемены. После объявления Максима Галкина „иностранным агентом“ Алла Пугачева с детьми улетели в Израиль. А через несколько дней и Никита покинул Россию.

В связи с тем, что у сына Кристины Орбакайте есть гражданство Литвы, он вначале поехал в эту страну, а затем перебрался в Штаты. Теперь же выяснилось, что Никита получил гражданство США. Об этом рассказала его вторая бабушка, певица Елена Преснякова. Она заверила, внук чувствует себя комфортно за океаном и делает успехи в профессиональной деятельности.