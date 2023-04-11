11.04.2023, 13:53
ФОТО | А как же муж? Санна Марин провела Пасху в Париже с другим мужчиной(2)
ФОТО: | EPA
Покидающая должность премьер-министра Финляндии Санна Марин провела отпуск во Франции, но это был отнюдь не семейный отдых. Новое фото в Instagram с другим политиком-мужчиной лишь подкрепляет слухи, что брак Марин трещит по швам.
На прошлой неделе Санна Марин сообщила, что отказывается от поста председателя партии, а министром становиться не планирует. По ее словам, на это есть много причин. Она сказала, что последние года были для нее сложными в личном плане, и ее она была проверена на выносливость, пишет Helsingin Sanomat.