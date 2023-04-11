ФОТО | А как же муж? Санна Марин провела Пасху в Париже с другим мужчиной

На прошлой неделе Санна Марин сообщила, что отказывается от поста председателя партии, а министром становиться не планирует. По ее словам, на это есть много причин. Она сказала, что последние года были для нее сложными в личном плане, и ее она была проверена на выносливость, пишет Helsingin Sanomat.