Шоубиз
11.04.2023, 13:53

ФОТО | А как же муж? Санна Марин провела Пасху в Париже с другим мужчиной

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ФОТО: KIMMO BRANDT | EPA

Покидающая должность премьер-министра Финляндии Санна Марин провела отпуск во Франции, но это был отнюдь не семейный отдых. Новое фото в Instagram с другим политиком-мужчиной лишь подкрепляет слухи, что брак Марин трещит по швам.

На прошлой неделе Санна Марин сообщила, что отказывается от поста председателя партии, а министром становиться не планирует. По ее словам, на это есть много причин. Она сказала, что последние года были для нее сложными в личном плане, и ее она была проверена на выносливость, пишет Helsingin Sanomat.

Тем временем финские СМИ наперебой пишут, что у премьер-министра начались проблемы в браке. В конце марта издание Seiska написало о том, как ее мужа Маркуса Ряйккёнена видели в ночном клубе в Хельсинки в обнимку с другой женщиной.

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