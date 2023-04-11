Шоубиз
11.04.2023, 13:58

„Дед Мороз Киркоров“: Филипп опять сменил имидж

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
ФОТО: Youtube

Филипп Киркоров появился на церемонии вручения музыкальной премии Жара Awards 2023 в новом имидже. Поп-король продолжает экспериментировать со своей внешностью. И вслед за манипуляций с телом перешёл к голове.

Больше всего внимания приковывала новая прическа артиста. Певец, который раньше носил длинные волосы, отстриг их. Также Киркоров осветлил бороду.

Однако не всем поклонникам обновленная внешность кумира пришлась по душе. Некоторые отметили, что Киркоров стал выглядеть стариком. Кто-то вообще провел ассоциацию между певцом и Дедом Морозом, отметив сходство.

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