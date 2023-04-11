На Лию Ахеджакову написали донос в Генеральную прокуратуру(3)
Некий активист Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Текст обращения распространил телеграм-канал Ксении Собчак „Кровавая барыня“.
Бородин заявил, что Ахеджакова критикует „принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине“ и якобы финансирует ВСУ (сама Ахеджакова это отрицала).
Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, „дискредитации“ армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он призвал объявить артистку „иностранным агентом“ и лишить ее государственных наград и званий.
Сама Ахеджакова на момент публикации это не комментировала.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.
В начале февраля театр „Современник“ в Москве лишил Лию Ахеджакову последней роли из-за „гневных писем“ в ее адрес, после чего артистка уволилась из театра.
После того, как у Ахеджакову отобрали последнюю роль в „Современнике“, режиссер Кирилл Серебренников провел в ее поддержку акцию „Письма для Лии“. Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.