На Лию Ахеджакову написали донос в Генеральную прокуратуру

Бородин заявил, что Ахеджакова критикует „принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине“ и якобы финансирует ВСУ (сама Ахеджакова это отрицала).

Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, „дискредитации“ армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он призвал объявить артистку „иностранным агентом“ и лишить ее государственных наград и званий.

Сама Ахеджакова на момент публикации это не комментировала.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

В начале февраля театр „Современник“ в Москве лишил Лию Ахеджакову последней роли из-за „гневных писем“ в ее адрес, после чего артистка уволилась из театра.

После того, как у Ахеджакову отобрали последнюю роль в „Современнике“, режиссер Кирилл Серебренников провел в ее поддержку акцию „Письма для Лии“. Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.