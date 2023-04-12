Жители Эстонии могут снять фото и видео на свой смартфон и выиграть 10 000 долларов

В этом году на конкурс ожидаются работы, наполненные вдохновением от увиденного - участниками состязания могут запечатлеть свои творения в виде фото или видео с помощью устройства Huawei. Внимание конкурса XMAGE и технологического бренда сосредоточены на следующих аспектах: победное шествие оптических систем, механическая структура устройств, технологии захвата изображений и возможности постобработки изображений в фотографии — эти четыре столпа также характеризуют как новые и будущие смартфоны технологического гиганта, так и технологии камер этих телефонов.



Подходящая конкурсная категория для каждого участника



В этом году подать заявку на участие в конкурсе можно в 7 разных категориях: ночная прогулка, портрет, искусство и мода, фото/видео на открытом воздухе, Hello Life, визуальный сценарий (storyboard/раскадровка), деятельность и история. Среди вышеназванного новой является категория „Ночная прогулка“, которая поощряет пользователей запечатлеть скрытые чудеса ночной жизни с помощью функций камеры Huawei, которые на сегодняшний день являются одними из самых мощных с точки зрения своей функциональности на мировом технологическом ландшафте.



Лучшие фотографии или видео имеют шанс выиграть до 10 000 долларов США, при этом будут выбраны 3 обладателя главного приза, 24 победителя в категории, 27 выдающихся участников и 5 почетных упоминаний.



Ежегодный фотоконкурс работ, сделанных на телефон, оценивают пять членов профессионального жюри. Среди них, бывший вице-президент Ассоциации фотографов Китая Чен Сяобо, фэшн-фотограф из Китая Пей Тонгтонг, португальский фотограф-пейзажист Хосе Рамос, австралийский фотограф-портретист Джессика Хромас и вице-президент маркетингового отдела потребительской стратегии группы бизнес-деятельности для потребителей Huawei Ли Чанчжу.



Информацию о подаче заявки на участие в конкурсе XMAGE и представлении работ можно найти на сайте https://gallery.consumer.huawei.com



Прием конкурсных работ завершится 15 августа 2023 года в 23:59 (GMT+8). Все работы, присылаемые на конкурс, должны быть выполнены на любом смартфоне Huawei.