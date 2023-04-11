11.04.2023, 18:00
„Чай вдвоем“ опять вдвоем: Костюшкин и Клявер записали новую песню(1)
ФОТО: Youtube
Певец Стас Костюшкин рассказал о совместном треке с бывшим коллегой по группе „Чай вдвоем“ Денисе Клявере. Об этом сообщает Telegram-канал „Звездач“.
Костюшкин заявил, что вместе с Клявером записал новую песню. Подробностями и названием композиции он делиться не стал. Артист отметил, что он вместе с коллегой возвращает „Чай вдвоем“ на сцену“.
„Мы сидели, долго общались, разговаривали. Причем и у Дениса все хорошо, и у меня прекрасно. Но хотелось бы еще один проект, которые так долго ждет наша фанбаза“, — рассказал Костюшкин.
О воссоединении дуэта „Чай вдвоем“ стало известно в декабре 2022 года. Костюшкин отметил, что параллельно исполнители будут заниматься и сольной карьерой.